Спортсмен из Гусь-Хрустального района завоевал две медали на Кубке Мира по рукопашному бою

фото департамента физкультуры

С 13 по 16 ноября в Минске прошел Кубок Мира - 2020 по рукопашному бою среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 136 победителей и призеров национальных чемпионатов и первенств из 12 стран.

В составе сборной России выступал учитель физкультуры средней общеобразовательной школы Гусь-Хрустального района, по совместительству тренер по рукопашному бою, Игорь Севостьянов.

В дисциплине «Самооборона» он завоевал серебряную и бронзовую медали и тем самым получил путевку на Чемпионат Мира 2021 года в Узбекистане.