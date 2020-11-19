Во Владимире дороги чистят 50 единиц техники и 78 дворников

Фото с сайта городской администрации

Ранним утром 19 ноября во Владимире прошел «ледяной дождь». Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» с раннего утра вывел на уборку улиц и тротуаров 50 единиц техники и 78 дворников. С 6 часов утра колонна автомобилей «ЦУГД» очищала от снега и наледи основные магистрали города и подсыпала дороги песко-соляной смесью.

Уже после прохождения колонны уборочной техники, около 7 часов утра, Владимир «накрыла» вторая волна снегопада. В городе в это время уже начал резко расти автомобильный трафик. Чтобы не затруднять дорожную обстановку, было приняло решение организовать второе прохождение колонны специализированных автомобилей «ЦУГД» для очистки главных улиц Владимира после окончания часа пик.

Сейчас проводится уборка второстепенных улиц города, в том числе во всех отдаленных микрорайонах и присоединенных территориях. Также проводится механическая и ручная уборка снега с тротуаров, обработка их противогололедными средствами.

В первую очередь от снега и наледи очищаются тротуары вдоль центральных улиц, остановки общественного транспорта, лестницы и пути к социальным объектам. Напоминаем, что за уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании, а за территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы.

Заместитель директора муниципального «ЦУГД» Николай Дятлов сказал, что работа идет в штатном режиме. Как и в предыдущие годы, на предприятии с начала ноября организован круглосуточный график работы техники и персонала. «ЦУГД» старается оперативно реагировать на поступающие жалобы населения. Позвонить в «Центр управления городскими дорогами» можно по телефону 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон 8-960-721-49-49.

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Жаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.