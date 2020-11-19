В Карабаново местный житель с нарушением держал свиней и кур

В городе Карабаново сотрудники областного управления Россельхознадзора проверили мужчину, который содержал свиней породы «Вьетнамская вислобрюхая свинья» и кур-несушек с нарушением.

У свиней нет никаких ветеринарных документов, им не делали прививки для профилактики африканской чумы свиней и гриппа. Специалисты ни разу не осматривали животных.

- Кроме того, вход в помещение для содержания свиней не оборудован дезинфекционным ковриком для дезинфекции обуви, пропитанным специальным раствором, - пояснили в областном управлении Россельхознадзора.

Возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о назначении штрафа. Штраф оплачен, а ситуация с исправлением нарушений находится на контроле управления.