В Муромском районе горел одноэтажный жилой дом:22 человека сумели спастись

фото ГУ МЧС по Владимирской области

18 ноября в около 16 часов загорелся одноэтажный деревянный жилой дом на 10 квартир в поселке Кондраково Муромского района. Когда пожарные прибыли на место, дом горел на площади 200 квадратных метров. Был угроза распространения огня на соседний дом.

- Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня и ликвидировали пожар на площади 200 кв.м. В результате пожара повреждена часть кровли дома, внутренняя отделка семи квартир. Пострадавших нет. Самостоятельно здание покинули 22 человека, в том числе 9 детей. Сейчас они находятся у родственников, - рассказали в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара было привлечено 12 единиц техники, 38 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Администрацией Муромского района решается вопрос о всесторонней помощи погорельцам.