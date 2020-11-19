Из-за крушения поезда в Камешковском районе площадь загрязнения составила почти 10 тысяч квадратных метров

Специалисты Горьковской железной дороги проводят мероприятия по предотвращению экологического ущерба последствий схода грузовых вагонов (цистерн) в районе станции Новки-1.

Для локализации разлива мазута из цистерн произведены работы по обваловке вдоль первого и второго главных путей, сооружена дамба длиной 400 метров со стороны второго пути, предотвращено растекание нефтепродуктов по близлежащей местности. По уточненным данным, полученным в ходе обследования, загрязнение было выявлено на территории площадью 9,8 тысяч м².

Сейчас организованы работы по подготовке к откачке мазута из поврежденных цистерн, убранных с путей, а также подъему, погрузке и вывозу цистерн. Производится сбор мазута с грунтовой поверхности и вырезка загрязненного грунта.

В ликвидации последствий происшествия задействовано 17 единиц техники, в том числе три восстановительных поезда ГЖД. Привлечены специалисты и 10 единиц техники аварийно-спасательной службы «Экоспас».

Комиссия передвижной экологической лаборатории ведет непрерывный мониторинг экологических показателей на месте происшествия. Все работы координируются оперативным штабом ОАО «РЖД».

Напомним, что 16 ноября у станции Новки грузовой поезд сошел с рельсов, на железнодорожные пути опрокинулись цистерны с нефтепродуктами. Из 64 вагонов состава сошли с путей почти половина - 30. Они перегородили проезд другим поездам. Движение на участке восстанавливали полтора дня. В результате ЧП погиб один из рабочих. Он умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

По предварительной версии, железнодорожники при приближении грузового поезда не успели подключить стрелку к приводу.