Пациента из Мурома доставили в ОКБ на вертолете

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18 ноября авиамедицинская бригада Областной клинической больницы совершила первую транспортировку по воздуху пациента с острым нарушением мозгового кровообращения. Время его доставки на вертолете из Мурома во Владимир составило 45 минут. Сейчас специалисты регионального сосудистого центра ОКБ делают все возможное для спасения жизни пациента.

Теперь во Владимирской области появилась возможность быстрой доставки больных из отдаленных населенных пунктов в специализированные медицинские клиники нашего региона, а также в ведущие федеральные центры. Как правило, это пациенты с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами и другими угрожающими жизни состояниями, в том числе коронавирусной инфекцией.

Авиамедицинские перелеты обеспечивает АО «Русские вертолетные системы». Финансирование перелетов предусмотрено в рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Вертолет среднего класса «Ансат» с медицинским модулем будет базироваться на площадке в окрестностях областного центра. Он оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.

Вертолетная площадка размерами 30х30 метров была введена в эксплуатацию в октябре. Площадка оснащена сигнальными маяками и системой освещения. Для удобства транспортировки пациентов к ней проложены подъездные пути. На строительство и оснащение вертолетной площадки специальным оборудованием из областного бюджета выделено 9,95 млн рублей.