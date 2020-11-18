В Собинке хозяин хотел сжечь ветки, но поджег сарай

Пожар в Собинском районе. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Днем 18 ноября, около двух часов дня, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дровника и хозпостройки в Собинке на улице Дальняя. Уже через пять минут после сообщения о пожаре спасатели тушили огонь, а через шестнадцать минут пожар потушили: 12 квадратных метров горящего дровника и десять метров хозпострйоки, пристроенной к дому. Погибших и пострадавших нет, жилой дом тоже отстояли. Оказалось, что хозяин дома решил сжечь сухие ветки, но не учел, что день ветрянный. Огонь раздуло в сторону дровника и хозпостройки, которые быстро загорелись. Мужчина пытался тушить пожар самостоятельно, но тщетно. Он и соседи вызвали пожарных. Теперь хозяину грозит административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и штраф до трех тысяч рублей.