В Камешковском районе развернули 50 коек для долечивания пациентов с коронавирусом

18 ноября на базе Областного госпиталя для ветеранов войн в деревне Пенкино Камешковского района развернули 50 коек для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Эти места предназначены для пациентов, которые уже прошли основной этап лечения в инфекционных госпиталях и ждут отрицательные результаты на коронавирус. Таким образом освободятся места для тех, кто нуждается в интенсивной терапии, сообщают в пресс-службе администрации области.

Сейчас в регионе функционируют 1454 ковидные койки, 250 из них свободны, что составляет 17 процентов коечного фонда. На этой неделе планируется дополнительно открыть 95 ковидных коек в Камешковской центральной районной больнице.

В случае необходимости во Владимирской области будет продолжено развертывание специализированных коек. Инфекционные госпитали оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.