Владимирский госуниверситет переходит на дистанционное обучение

Опорный университет Владимирской области перевели на дистанционное обучение. Это подтвердили в пресс-службе ВлГУ. Студенты будут учиться онлайн с 20 ноября этого года до 1 февраля следующего. Перейти на дистанционный формат обучения рекомендовало Министерство образования РФ.

16 ноября мы сообщали, что студенты и преподаватели просили разрешить учиться дома. Но в Роспотребнадзоре на запрос университета заявили о том, что ВлГУ имеет возможность дальнейшего проведения образовательного процесса в смешанном формате с учетом соблюдения всех необходимых мер профилактики новой коронавирусной инфекции.