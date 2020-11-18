Патриарх наградил директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника орденом

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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника была удостоена ордена Русской Православной Церкви Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, третьей степени. Указ об этом 12 ноября был подписан Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Награду РПЦ сегодня Светлане Мельниковой вручил Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Он поздравил ее с прошедшим юбилеем, поблагодарив за большую работу по сохранению памятников и объектов духовного наследия.

Преподобная Евфросиния была супругой князя Димитрия Донского. Она вошла в историю как святая, сочетавшая государственное служение с монашеским деланием. Орденом, который был введен Патриархом Алексием в 2007 году, церковь награждает женщин, внесших особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и развитие социального служения церкви. Среди первых, кто был удостоен награды, были Светлана Медведева, Валентина Терешкова, Александра Пахмутова и другие.