Во Владимирской области отменили режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов

Во Владимирской области из-за разлива нефтепродуктов вводили режим чрезвычайной ситуации. Напомним, 16 ноября грузовой поезд с мазутом сошел с рельсов в Камешковском районе. Площадь разлива нефтепродуктов составила 12 500 квадратных метров, погиб дорожный мастер, которого достали из-под вагонов. Мужчина умер по дороге в больницу.

18 ноября в пресс-службе администрации региона сообщили, что режим чрезвычайной ситуации отменен.

- Обследована близлежащая территория и организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды, локализован разлив мазута, определена технология работ по его ликвидации и расчет необходимой техники, - отметили в администрации.

Движение поездов на линии Ковров – Владимир открыто уже по двум главным путям. С помощью специальной техники уложено 250 метров новой рельсошпальной решетки на первом пути и 125 метров на втором пути. В настоящее время пассажирские поезда, в том числе скоростные «Стрижи» и «Ласточки», проходят участок Ковров – Владимир согласно расписанию.

Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).