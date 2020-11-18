Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Во Владимирской области задержали москвича с поддельными правами

36-летний мужчина испугался, что не сдаст экзамен в автошколе, и купил удостоверение
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
КомментироватьОставить комментарий

16 ноября сотрудники ГИБДД остановили в Ковровском районе автомобиль «Рено Сандеро», которым управлял 36-летний житель Московской области. Водитель предоставил удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, документ направили на экспертизу. Позже было установлено, что он является подделкой. Мужчина признался, что купил права в интернете. Боялся, что не сдаст экзамен в автошколе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

Криминал