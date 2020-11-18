Во Владимирской области задержали москвича с поддельными правами

16 ноября сотрудники ГИБДД остановили в Ковровском районе автомобиль «Рено Сандеро», которым управлял 36-летний житель Московской области. Водитель предоставил удостоверение, которое вызвало у полицейских сомнение в подлинности. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, документ направили на экспертизу. Позже было установлено, что он является подделкой. Мужчина признался, что купил права в интернете. Боялся, что не сдаст экзамен в автошколе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за использование заведомо подложного документа.