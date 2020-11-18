Владимирские спортсмены завоевали 9 медалей на Первенстве России по спортивному ориентированию

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Во Владимире завершилось Первенство России по спортивному ориентированию в кроссовых дисциплинах, проходившее с 13 по 18 ноября. Участие приняли более 340 спортсменов из 26 субъектов РФ. Команду Владимирской области представляли спортсмены СШОР по спортивному ориентированию.

Соревнования проходили в возрастных категориях: юноши и девушки до 15 лет, до 17 лет и включали в себя 4 дисциплины: кросс-классика, кросс-многодневный, кросс-эстафета-3 человека, кросс-лонг-общий старт. Каждый день наши спортсмены пополняли медальный зачет Владимирской области.

В первый день (кросс-классика) местами на пьедестале отметились Олеся Гладилкина, ставшая первой в группе девушек (до 17 лет), и Сергей Лукинов, завоевавший серебряную медаль в аналогичной возрастной группе у юношей.

Итоги второй дисциплины - кросс-многодневный - подводились по сумме времени первого (кросс-классика) и второго дней соревнований.

Отличные результаты, показанные спортсменами Владимирской области, позволили им завоевать сразу три медали: Олеся Гладилкина вновь стала победительницей среди девушек (до 17 лет), Павел Брызгалов одержал победу в группе юношей (до 15 лет), а Михаил Горин стал обладателем бронзовой медали у юношей (до 17 лет).

Третий день соревнований (кросс-эстафета-3 человека) стал успешным для команды Владимирской области в группе юношей (до 15 лет): Кобелев Герман, Канаев Дмитрий и Павел Брызгалов выиграли серебряные медали.

В заключительный день (кросс-лонг-общий старт) Павел Брызгалов (юноши до 15 лет) завоевал свое второе золото Первенства России во Владимире!

В десятке сильнейших также оказались: Зоя Сатимова, Анна Большева, Анастасия Ламовая, Полина Морозова, Артем Сурков, Михаил Панкратов, Александра Борисова, Антонина Болячина.

По итогам соревнований спортсмены привезли с Первенства России 9 медалей, из которых 4 – золотых.