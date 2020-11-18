Житель Вязниковского района убил знакомого ножом в сердце

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Вязниковского района. Он обвиняется в убийстве.

- 3 сентября мужчины выпивали. В какое-то время потерпевший оскорбил ранее судимого мужчину. Вязниковец нанес удар ножом в сердце 50-летнему знакомому. От полученных повреждений он скончался на месте, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Обвиняемого взяли под стражу. Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу.