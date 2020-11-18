На молодого человека, который вскрыл кабину экскаватора и повредил теплотрассу на Октябрьском проспекте, возбудили уголовное дело

В отношении 21-летнего жителя соседнего региона возбудили уголовное дело. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 14 ноября 2020 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения прошел на огороженную строительную площадку, завел экскаватор и съехал в ров. Выбравшись, он пересел в другой экскаватор, но, не сумев во время движения разобраться с управлением, опрокинулся в траншею, где находилась труба теплотрассы. Позднее подозреваемого с термическими ожогами госпитализировали.

- Мотивы поступка молодой человек объяснил желанием попробовать свои силы в управлении спецтехникой. Дознание по уголовному делу, возбужденному по двум эпизодам преступления за угон, продолжается. Устанавливается размер ущерба. Фигурант задержан, - отметили в пресс-службе УМВД.