Контракт на строительство Рпенского проезда подпишут в ближайшие дни

Итоги конкурса на строительства четырехполосной дороги-Дублера загруженной машинам улицы Добросельской подвели еще в начале ноября. Претендентов на победу было всего два - владимирское ГУП «ДСУ-3» и строительная фирма из Санкт-Петербурга «МНК-Групп», возводящую во Владимире школу в микрорайоне Коммунар и построившую Ледовый дворец «Владимирец». Победителем стало владимирское предприятие, с которым в течение десяти дней и должны были заключить контракт на сумму 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысяч 160 рублей. Но в антимонопольную службу поступила жалоба от московской компании ООО «Автогарант», которая не принимала участие в конкурсе. Кстати, такое нередко бывает в многомиллионных контрактах. В итоге антимонопольщики признали жалобу, оспаривающую два пункта в документах, обоснованной, но отменять итоги конкурса не стали. Мэрия исправила указанные пункты в документе. Контракт должен быть подписан в ближайшие дни.