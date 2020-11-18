Во Владимирской области сотрудник колонии попался на взятках

Незаконные действия обнаружило УФСБ России по Владимирской области при взаимодействии с ОСБ УФСИН России по Владимирской области. По версии следствия, сорокачетвырехлетний начальник отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области оказался причастен к получению взяток за совершение незаконных действий. Он с января 2017 года по январь 2020 получил от осужденных ФКУ ИК-6 взятки в размере около 130 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий в виде создания для взяткодателей благоприятных условий содержания в указанном исправительном учреждении, а также за решение вопроса по рассмотрению ходатайства о замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания. В ноябре возбуждено уголовное дело.