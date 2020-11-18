Из-за позднего вызова пожарных в Гусь-Хрустальном сгорел жилой дом

Фото пресс-службы МЧС России по Владимирской области

В районе одиннадцати вечера 17 ноября в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района загорелся жилой дом. Из-за позднего обнаружения возгорания и позднего сообщения в пожарную охрану, огонь распространился по всей площади дома - 68 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Владимирской области не уточняют, были ли хозяева внутри на момент возгорания и кто вызвал пожарных. Сейчас дознаватели устанавливают причины ЧП. К ликвидации последствий привлекались три единицы техники и шестеро человек личного состава МЧС.