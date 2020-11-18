В Александрове ревнивец убил 17-летнего парня

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Москвы. Он обвиняется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

- По версии следствия, ночью 9 августа 23-летний житель Москвы приревновал девушку к 17-летнему парню. Он начал избивать молодого человека, нанося удары в голову. От полученных повреждений парень скончался на месте, - рассказали в СУ СКР по Владимирской области.

Вину обвиняемый признал полностью и раскаялся.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд для рассмотрения по существу.