Железнодорожное сообщение на линии "Ковров – Владимир" полностью восстановили

Движение поездов на линии "Ковров – Владимир" открыто по двум путям, сообщает РЖД. Специалисты завершили работы по восстановлению второго пути на перегоне "Новки-1 – Тереховицы".

Напомним, 16 ноября здесь сошел с рельсов товарный поезд с мазутом в цистернах. Нефтепродукты вылились на площади в 12,5 тысячи квадратных метров. Железнодорожники в итоге расчистили место схода под укладку путей. Разлив мазута локализовали и запенили, после чего начали убирать. На место выезжали экологи, которые оценили размер ущерба. Он пока не называется. С помощью специальной техники было уложено 250 метров новой рельсошпальной решетки на первом пути и 125 метров на втором пути.

В РЖД сообщают, что уже с 18 ноября пассажирские поезда пригородного сообщения и дальнего следования, в том числе скоростные «Стрижи» и «Ласточки», будут ездить на этом участке согласно своему расписанию.