Более 350 владимирских пенсионеров освоили новые профессии

Жители региона, отметившие пятидесятилетний юбилей, могут бесплатно освоить новые специальности. На выбор им предлагают более пятидесяти программ, в том числе владимирцы старшего возраста могут стать операторами, охранниками, аппаратчиками химической очистки, слесарями, в том числе по ремонту автомобилей и газового оборудования, трактористами, машинистами, электромонтерами, операторами котельных, поварами, медсестрами и специалистами по кадрам. Получить новые профессии смогли уже более 370 жителей региона. На их переподготовку в рамках программы «Демография» выделили 11,2 миллиона рублей.