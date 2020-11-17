Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Более 350 владимирских пенсионеров освоили новые профессии

На их переподготовку из бюджета выделено более одиннадцати миллионов рублей
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий

Жители региона, отметившие пятидесятилетний юбилей, могут бесплатно освоить новые специальности. На выбор им предлагают более пятидесяти программ, в том числе владимирцы старшего возраста могут стать операторами, охранниками, аппаратчиками химической очистки, слесарями, в том числе по ремонту автомобилей и газового оборудования, трактористами, машинистами, электромонтерами, операторами котельных, поварами, медсестрами и специалистами по кадрам. Получить новые профессии смогли уже более 370 жителей региона. На их переподготовку в рамках программы «Демография» выделили 11,2 миллиона рублей.