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Общество

Владимирский торговый комплекс заплатит горожанке за сломанную руку

Ее моральный ущерб суд оценил в восемьдесят тысяч рублей
Ирина Мальцева
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В декабре прошлого года жительница Владимира около торгового комплекса поскользнулась на льду, который не был посыпан песком или специальной смесью, упала и сломала руку. Около двух месяцев женщина лечилась, а потом, не дождавшись от руководства комплекса никаких шагов и попыток договориться мирно, обратилась в Октябрьский районный суд. Ее требования удовлетворили частично: он получит восемьдесят тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Также ей компенсируют расходы на лечение. Областной суд оставил это решение без изменений.