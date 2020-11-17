Первый пассажирский поезд прошел по восстановленному пути на участке Новки-1– Тереховицы во Владимирской области

Первый пассажирский поезд №131 сообщением Ижевск - Санкт-Петербург проследовал по восстановленному пути участка Новки-1– Тереховицы во Владимирской области, где 16 ноября с рельсов сошел товарный поезд с мазутом.

Как говорят, в РЖД, движение пассажирских поездов на линии Ковров – Владимир возвращается к нормативному графику. Так, через станцию Новки-1 проследуют поезда «Стриж» №705 Нижний Новгород – Москва и «Стриж» №708 Москва - Нижний Новгород, поезд №12 Москва – Новый Уренгой и поезда «Ласточка» №733 Нижний Новгород – Москва и «Ласточка» №732 Москва – Нижний Новгород. Возобновляется также пригородное сообщение: поезда пойдут по маршрутам Владимир-Гороховец и Ковров-Владимир. Информацию о движении поездов пассажиры могут узнать по телефону 8-800-775-00-00.

Напомним, 16 ноября на перегоне Новки-1 – Тереховицы во Владимирской области с путей сошел грузовой поезд. Более 30 вагонов перевернулись. Из них вылился мазут на площади 12,5 тысячи квадратных метров. Кстати, ликвидация последствий ЧП еще продолжается.