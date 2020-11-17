Участковые Петушинского района выявили 150 преступлений, связанных с угрозами убийством

17 ноября - профессиональный праздник у сотрудников службы участковых уполномоченных полиции. О преступлениях, которые раскрыли в этом году участковые, рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

По данным ведомства, за 10 месяцев текущего года участковыми Петушинского района выявлено более 150 преступлений, связанных с побоями и угрозами убийством, пресечено более тысячи административных правонарушений. В Суздальском районе, например, раскрыты 77 преступлений и составлено 800 административных протоколов. Рассмотрены больше четырех тысяч заявлений от жителей.

Чаще всего на участках полицейских происходят кражи и семейные конфликты. Так, в апреле владимирскому участковому Александру Зайцеву позвонил 23-летний парень и рассказал о неадекватном поведении отца. Понимая, что молодому человеку может угрожать опасность, Александр тут же пришел в его квартиру, помог успокоить отца и избежать печальных последствий. В августе этот же участковый задержал подозреваемого, который набросился на контролера общественного транспорта.