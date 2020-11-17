Погода во Владимирской области: с 19 по 21 ноября ожидается метель и гололед

Владимирские синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие дни. Ночью 19 ноября в областном центре и по области ожидается: снег, местами сильный, метель и гололед. Также усилится ветер. Его порывы будут достигать до 20 метров в секунду. Такой ветер сохранится днем 19 и 20 ноября.

Во второй половине дня 20 ноября и ночью 21 ноября вновь ожидается выпадение мокрого снега. Из-за понижения температуры на дорогах образуется гололедица.

Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.

Владимирцев просят соблюдать правила маневрирования на дорогах, не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

При возникновении опасной ситуации, обращайтесь по номерам телефонов 101,112.