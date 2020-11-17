На трассе М-7 в черте Владимира временно остановят движение

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения. В ночь с 21 на 22 ноября краткосрочные ограничения введут на подъездах к перекрестку с ул. Горького.

- Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23:00, 0:00 и 1:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 2:00, 3:00 и 4:00. Кроме того, на данном перекрестке закроют наземные пешеходные переходы через федеральную трассу. Движение пешеходов будет возможно только по расположенному рядом надземному переходу, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.