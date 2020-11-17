Переболевшие коронавирусом жители Владимирской области сдали почти 67 литров плазмы

Владимирская областная станция переливания крови продолжает заготовку ковидной плазмы. С июля было заготовлено 66,9 литра компонента крови. Почти 26 литров уже направлено в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Собинки и Юрьева-Польского.

Как сообщил главный врач Владимирской областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. Подобный метод иммунизации помогает спасать жизни десяткам пациентов.

Потенциальными донорами иммунной плазмы могут стать те, кто переболел Covid-19 в средней или среднетяжелой формах и имеет два отрицательных анализа ПЦР на коронавирус. С момента выздоровления должно пройти не менее 14 дней.

Забор иммунной плазмы осуществляется по вторникам и четвергам. Справки по тел. (4922) 53-71-00 (с 13:00 до 15:00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции Владимирская областная станция переливания крови особенно нуждается в донорах. С потребностью в группах крови можно ознакомиться на сайте учреждения yadonor33.vld.medobl.ru.