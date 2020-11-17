Во Владимирской области 60 студентов-медиков помогают в работе горячей линии по коронавирусу

фото ОНФ Владимирской области

Участники всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе совместно с добровольцами движения «волонтеры-медики» во Владимирской области в условиях пандемии помогают в работе горячей линии по лечению и профилактике коронавируса, организованной при департаменте здравоохранения.

Студенты медицинских колледжей и участники движения «Волонтеры-медики» – всего 60 человек – вот уже вторую неделю отвечают жителям региона на волнующие их вопросы относительно COVID-19.

Молодые специалисты работают посменно с 8 утра и до 8 вечера. Каждые четыре часа волонтеры меняются. За день по номеру горячей линии обращаются около 200 человек, и их количество постоянно растет.

«В основном люди обращаются из крупных городов области. Чаще всего звонят с вопросами об ограничительных мерах, которые меняются практически еженедельно из-за роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции у населения. Есть вопросы и, к примеру, по доставке медикаментов на дом тем, кто сейчас лечится амбулаторно», – рассказала Светлана Георгиева, руководитель регионального штаба #МыВместе во Владимирской области.

Перед тем как стать оператором горячей линии по лечению и профилактике коронавируса, волонтеры проходят обязательный инструктаж. На нем специалисты объясняют на примерах основы общения с абонентами, а также дают записать (запомнить) номера телефонов, на которые в случае необходимости перенаправлять звонящих.

Все звонки фиксируются и анализируются, чтобы в дальнейшем понимать, какие возникают сложности и как их можно оперативно устранить.