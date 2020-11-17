В Камешковском районе открыли движение по первому пути, экологи оценивают ущерб в результате разлива нефтепродуктов из поезда

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

На перегоне Новки-1– Тереховицы в Камешковском районе открыто движение по первому пути. Продолжаются работы на второй линии. Железнодорожники прилагают максимальные усилия для полного восстановления движения на участке Владимир – Ковров и скорейшего введения поездов в график.

Напомним, 16 ноября на перегоне Новки-1– Тереховицы произошел сход цистерн грузового поезда и локальный разлив мазута - площадь пятна составила 12 500 квадратных метров. ОАО "РЖД" предпринимает меры по предотвращению экологического ущерба, на месте происшествия ведется мониторинг экологических показателей.

- Часть пассажирских поездов изменили маршрут следования, некоторые поезда были отменены. ОАО "РЖД" приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. При отказе от поездки возврат и переоформление проездных документов производится без удержания дополнительных платежей и сборов, - рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Информацию о графике движения пассажирских поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).