Владимирский театр кукол готовит два новых спектакля. Один рассчитан на малышей, второй - на детей от 6 лет.

25 декабря в 10 и 12 часов покажут спектакль "Загадки курочки Рябы". Эта сказка всем известна, даже самым маленьким! Вот и герои-повествователи спектакля – Кот ученый и дуб – знают ее наизусть. Но есть вопросы: почему плачут дед и баба, когда мышка разбивает яичко? А если плачут, что золотое яичко пропало, то зачем тогда вообще его разбить пытались? На эти вопросы и пытаются ответить неразлучные товарищи, а помогают им в этом сами герои сказки.

А уже вечером, в 18 часов, представит премьеру "Муфта, Полботинка и Моховая Борода". Весьма странные человечки отправляются в весьма странную страну - Нокситраллию! Но это так весело! Ведь они были так одиноки, пока не познакомились. И теперь даже встреча с самым настоящим привидением не сможет помешать их дружбе. Хвастливый Полботика, мудрый Борода и непоседа-Муфта теперь не одиноки. Несмотря на то, что мы такие разные - мы можем быть друзьями.

Остается надеяться, что из-за коронавируса театр не закроют, и владимирцы смогут посетить новые спектакли и новогодние представления.