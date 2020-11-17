В Суздале появится открытая воркаут-площадка

В Суздале обновят городской парк. В частности, в будущем году здесь будет организована первая в городе открытая воркаут-площадка, завершающая формирующийся здесь спортивный кластер.

Вокруг и внутри парка формируется пул спортивных объектов, востребованных горожанами: поля для игры в футбол и большой теннис, беговые дорожки.Появление здесь открытой воркаут-площадки с современными тренажерами, способно дополнить формирующийся физкультурный кластер и превратить парк в центр спортивной жизни суздальцев.

Площадь воркаут-зоны в парке составит около 500 кв. м. Здесь будут установлены столы для настольного тенниса, 12 профессиональных спортивных снарядов, в том числе воркаут-комплекс, турники, атлетические скамейки и т.п. Основание площадки будет покрыто мягким и безопасным материалом, а вокруг выполнено благоустройство территории: высажены кустарники, установлены лавочки для отдыха и современные опоры освещения. Работы планируется завершить в июле 2021 года.

- Воркаут-площадка станет продолжением спортивной зоны, складывающейся в городе вокруг центрального парка. Мы уже открыли здесь футбольное, волейбольное и теннисное поля, в ближайшем будущем при поддержке областной администрации здесь появится еще одна велодорожка, опоясывающая парк, а также скейтзона и памп-трек. Все эти объекты востребованы горожанами, ежедневно ими пользуются сотни людей. Спортивная площадка с тренажерами, построенная при поддержке ДОМ.РФ, позволит суздальцам комплексно заниматься спортом, - подчеркнул глава города Суздаль Сергей Сахаров.