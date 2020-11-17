Во Владимирской области осталось 170 свободных коек для больных коронавирусом

17 ноября во Владимирской области подтверждено 125 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 11543 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: .8808 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 16 ноября – 157 человек. За период наблюдения в области отмечено 277 летальных случаев.

На 17 ноября в медицинских организациях региона действует 1404 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. 88 процентов из них занято (1234), свободны – 170 коек.

В лабораториях проведено 327468 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 248143 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 16 ноября (среднетяжелые и тяжелые формы) – 375, пациентов с признаками внебольничной пневмонии – 104. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 47 пациентов с ОРВИ и 329 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Колл-центр работает ежедневно, включая выходные, с 08:00 до 20:00. Обращения также принимаются в виде текстовых сообщений по воцапу или вайберу по номеру 8 (904) 252-90-02