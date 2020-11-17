Верхнюю Дуброву украсят к новому году

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Впервые городские власти решили украсить часть Юго-Западного района к новогодним праздникам. Новогоднюю иллюминацию планируют разместить над улицей Верхняя Дуброва от поворота с проспекта Ленина до улицы Фатьянова. Гирлянды будут сочетать чередование звезд и светящихся фигур, которые в официальной документации именуются как «брови и звезды». Услуги по монтажу обойдутся в 675 тысяч рублей, которые возьмут из городского бюджета. Сейчас на объявленном аукционе выбираю компанию, которая займется развешиванием гирлянд, подать заявку можно до 19 ноября. По плану, гирлянды повесят до 25 декабря, а уберут – до 29 марта.