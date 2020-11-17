В Камешковском районе завершают работы на первом ж/д пути, на который упали вагоны грузового поезда

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

На станции Новки-1 в Камешковском районе, где сошел с рельсов грузовой поезд с нефтепродуктами, завершают восстановительные работы на первом пути. Информацию на 11:58 предоставили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

- Закончена укладка рельсошпальной решетки на первом пути, полностью расчищено место схода грузовых вагонов. Специальная техника рассыпала щебенку, сейчас специалисты приступили к восстановлению контактной сети на участке. После чего по первому пути будет открыто движение поездов. Сделать это должны в кратчайшие сроки. Пока точное время сказать сложно. Завершены работы по локализации разлива мазута. Вдоль второго пути продолжаются работы по обваловке, - рассказала представитель пресс-службы Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Ольга Добротина.

Напомним, днем 16 ноября у станции Новки-1 в Камешковском районе 33 вагона грузового поезда из 64 сошли с рельсов, из цистерн разлились нефтепродукты. В результате схода погиб 51-летний дорожный мастер, которого в тяжелом состоянии достали из-под вагонов. Мужчина скончался по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело, во Владимирской области из-за разлива нефтепродуктов введен режим чрезвычайной ситуации.