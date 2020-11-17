Владимирские спортсмены привезли медали с Чемпионата Европы и Кубка мира по рукопашному бою

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14 и 15 ноября в Минске состоялись сразу два события из мира единоборств – чемпионат Европы и Кубок мира по рукопашному бою.

В столичном спорткомплексе "Уручье" на татами вышли около 100 спортсменов из России, Белорусии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Греции, Чехии и др.

Владимирские спортсмены из СШОР №7 заняли лидирующие позиции на этих соревнованиях и привезли множество наград.

Мовсар Баймасханов стал чемпионом Европы, а Борисова Вероника - победителем Кубка мира!

Также бронзовые медали завоевали Абакар Темиров, Алексей Олейник и Алексей Бородин.