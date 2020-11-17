В Струнино произошел пожар на предприятии по производству незамерзайки

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В полночь 17 ноября в Струнино загорелся производственный комплекс. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

- Пожар произошел в цехе, где производили незамерзайку. Пожарные не дали огню распространиться на все здание. Благодаря оперативным действиям, удалось отстоять производственное здание, общая площадь которого 1000 кв. м. Пожар был ликвидирован на площади 225 кв.м, - рассказали в областном управлении МЧС.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. . К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 12 человек личного состава.