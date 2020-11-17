Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетили потомки эмигрантов

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14 ноября 1920 года по приказу генерала Врангеля корабли Белого флота с десятками тысяч военных и беженцев вышли из Севастопольской бухты. Эту дату принято считать временем окончания Гражданской войны на Юге России и начала Русского исхода. Спустя столетие потомки участников исхода посетили Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Сегодня они живут и работают в России, но большая часть жизни их самих, а также их родителей и других родственников прошла во Франции, Бельгии, Австралии, Аргентине. Елизавета Апраксина рассказала, что во время Русского исхода Родину покинули два ее деда. Многие ее предки из славных дворянских фамилий Апраксиных и Воронцовых оставили заметный след в истории и культуре Владимирского края, где когда-то им принадлежали усадьбы.

В делегацию, посетившую Владимир, вошли Ирина Сомова, Стефан Звегинцев, Георгий Осоргин и Николай Спасский.

Гости успели осмотреть выставку "Пыль чужих дорог", экспозицию «Минувших дней очарованье», рассказывающую о дворянских усадьбах Владимирской губернии. Здесь удивительным сюрпризом стало то, что среди портретов из галереи усадьбы Воронцовых Ирина Сомова смогла найти портрет своего родственника Адама Васильевича Олсуфьева. Подобные находки, к слову, ждали гостей музея и на выставке «Пыль чужих дорог»: Ксения Баумгартен нашла фотографию деда, которой нет даже в семейном архиве.

Во время поездки гости также смогли познакомиться с усадьбой Храповицких в Муромцеве и Музеем хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном.