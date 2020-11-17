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Общество

Предприятие во Владимирской области сертифицировало более 109 литров просроченного молока

Продукцию изъяли из оборота
Виктория СУХОВА
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Специалисты областного управления Россельхознадзора обнаружили, что предприятие «Рабочий», производящее сельскохозяйственную продукцию, оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на просроченное сырое молоко. Его хотели продать в Кольчугинскои районе. Общий объем - более 109 литров.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей. Получателям продукции направили сообщения об изъятии ее из оборота.

Нарушителю направлено уведомление о возможной блокировке регистрации пользователя в ФГИС «Меркурий» на длительный срок, если подобные нарушения повторятся.