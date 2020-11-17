Предприятие во Владимирской области сертифицировало более 109 литров просроченного молока

Специалисты областного управления Россельхознадзора обнаружили, что предприятие «Рабочий», производящее сельскохозяйственную продукцию, оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на просроченное сырое молоко. Его хотели продать в Кольчугинскои районе. Общий объем - более 109 литров.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Предприятие оштрафовали на 10 тысяч рублей. Получателям продукции направили сообщения об изъятии ее из оборота.

Нарушителю направлено уведомление о возможной блокировке регистрации пользователя в ФГИС «Меркурий» на длительный срок, если подобные нарушения повторятся.