В Юрьев-Польском районе к 2022 году восстановят усадьбу, где умер Багратион

Усадьбу князей Голицыных в селе Сима восстановят к 210-летию победы России в Отечественной войне 1812 года. Об этом сообщает ТАСС.

- Сейчас в усадебном особняке расположен сельский дом культуры, и в этом году мы начали его реставрацию. Я очень надеюсь, что к 2022 году мы проведем эту работу, потому что место имеет большой туристический потенциал, и уже сейчас туда приезжает много людей, - цитирует ТАСС директора департамента культуры Алису Бирюкову.

Общий объем финансирования проекта за счет областного бюджета составит около 50 миллионов рублей.

Сейчас в музейной экспозиции, посвященной Багратиону, семь витрин, заполненных антиквариатом. Экспозиция будет расширяться.

Напомним, что в Симе находилась усадьба участника Отечественной войны 1812 года князя Бориса Голицына, в гостях у него неоднократно бывал Петр Багратион. Именно сюда привезли тяжело раненного в Бородинском сражении полководца. 23 сентября он умер.