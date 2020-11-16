По факту схода с рельсов поезда в Камешковском районе возбудили уголовное дело

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

Следователи приволжского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов железнодорожных вагонов. Дело будут расследовать по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, 16 ноября 2020 года в 14.25 на перегоне Камешки-Новки сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом. В результате схода погиб дорожный мастер 1969 года рождения, которого в тяжелом состоянии достали из-под вагонов. Мужчина скончался по пути в больницу.

Как сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз, продолжается осмотр места происшествия и изучение технической документации, устанавливается точный размер ущерба.

Лишь после проведения следственных действий можно будет сделать вывод о причинах происшествия и виновности лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.