Сотрудники МЧС работают в режиме чрезвычайной ситуации на месте схода поезда в Камешковском районе

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

16 ноября у станции Новки-1, которая находится в Камешковском районе Владимирской области, 35 вагонов грузового поезда из 54 сошли с рельсов. На железнодорожные пути опрокинулись цистерны с нефтепродуктами. Площадь разлив составила 12500 квадратных метров. Есть погибший - дорожный мастер, которого в тяжелом состоянии достали из-под вагонов. Он скончался по дороге в больницу.

В связи с происшествием на железнодорожной станции Главное управление МЧС России по Владимирской области функционирует в режиме "Чрезвычайная ситуация".

- Указом губернатора Владимирской области от 16.11.2020 также переведена в режим "Чрезвычайная ситуация" территориальная подсистема РСЧС Владимирская области (подсистемы создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах их территорий), - сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.

Подробности ЧП мы писали здесь и здесь.