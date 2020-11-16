В Александровском районе развернули еще сорок коек для лечения больных с коронавирусом

Как сообщают в областной администрации, в 5 ноября на базе структурного подразделения Александровской районной больницы в городе Струнино развернуто 40 коек, десять из которых – с кислородом. Сейчас в области функционирует 1304 коек для пациентов с коронавирусом, и, как отмечают чиновники, нфекционные госпитали оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Также на этой неделе планируется дополнительно развернуть еще 130 ковидных коек – в областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице.