Во Владимирской области запретили культурные мероприятия в парках и очную работу кружков

В указ «О введении режима повышенной готовности» вновь внесли изменения. Теперь запрещены досуговые, спортивные, физкультурные, выставочные и рекламные мероприятия в торговых центрах, парках и других местах, куда приходит множество людей. В театрах, кинотеатрах и концертных залах культурные мероприятия проходить могут, но заполнен он должен быть максимум на 50%. Любые конкурсы, в том числе с участием детей, несли там собирается более пятидесяти человек, проводить можно только по согласованию с департаментом культуры. В музеях и галереях запретили проводить выставки и мероприятия, если собирается более десяти человек, в детских школах искусств приостановили групповые занятия, а кружки и секции должны работать в онлайн-режиме. Колледжи культуры тоже должны перейти на дистанционку, а компаниям, которые оказывают юридические и бухгалтерские услуги, рекомендовали принимать владимирцев только по предварительной записи. Изменения вступили в силу 16 ноября.