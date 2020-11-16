В Центральном парке культуры и отдыха откроется "Мастерская сказок"

18 ноября, в свой день рождения, Дед Мороз, приглашает всех гостей в Центральный парк культуры и отдыха.

С 12 часов на главной сцене, за зданием «Галера», для всех посетителей пройдет концертная программа от творческих коллективов города Владимира. На фонтанной площади юных гостей праздника будут ждать сказочные герои, которые приготовили веселые игры и конкурсы.

А в 14:30 состоится открытие творческого арт-пространства для детей и взрослых «Мастерская сказок»! Это место, где в гости вас ждут добрые герои сказок – Василиса Премудрая, Домовой и самый сказочный новогодний персонаж – Дед Мороз! Попав в «Мастерскую сказок», каждый сможет: узнать, где живет Домовой, что любит, а что терпеть не может, услышать сказочные истории и окунуться в атмосферу добра, волшебства и мудрости в светлице Василисы Премудрой, принять участие в интерактивной программе в форме квеста с увлекательными играми, конкурсами и горой леденцов, сделать своими руками сказочный сувенир в творческой мастерской и памятное фото в волшебной фотозоне. И самое главное – встретиться с главным волшебником Дедом Морозом!