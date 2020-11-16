Роспотребнадзор разрешил ВлГУ сохранить смешанный формат обучения

В ВлГУ все-таки не будут переходить на дистанционный формат обучения, несмотря на пожелания части студентов и преподавателей обучаться и обучать из дома. При этом в ВУЗе ссылаются на ответ от Роспотребнадзора.

В региональном ведомстве ответили на запрос университета и заявили о том, чтоВлГУ имеет возможность дальнейшего проведения университетом образовательного процесса в смешанном формате с учетом соблюдения всех необходимых мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Это означает, что пока весь образовательный процесс сохранится в прежнем формате.

Напомним, что еще на прошлой неделе в пресс-службе вуза нам сообщили, что ряд групп занимается дистанционно с начала учебного года. Например, заочники, ряд направлений магистратуры, а также группы, в которых выявлены заболевшие или контактные. На 15 ноября 850 студентов перешли на "дистанционку".