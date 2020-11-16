В Юрьев-Польском условно осужденному горожанину продлили испытательный срок

Местный житель был осужден на два года условно с испытательным сроком два года за угон автомобиля. Его обязали не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову в строго установленные дни для отчета о своем поведении и не совершать административных правонарушений. Но в положенный срок мужчина не явился, позднее объяснив, что в этот день чувствовал себя плохо. Однако поскольку к врачам он не обращался, суд не посчитал это уважительной причиной и продлил испытательный срок на месяц.