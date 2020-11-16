В Вязниковском районе мужчину осудят за посадку конопли

В июне этого года местный житель высадил семена конопли на своем приусадебном участке и вырастил кусты. В ходе оперативных мероприятий сотрудники наркоконтроля УМВД нашли и изъяли находящиеся в картонных коробках наркотические средства и растения. Мужчина признался, что выращивал коноплю для личного употребления, сообщает прокуратура Владимирской области. На местного жителя возбудили уголовное дело за незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств. Рассматривать дело будет Вязниковский городской суд.