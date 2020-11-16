Житель Собинки убил знакомого и поджег его квартиру

Жителя Собинского района обвиняют в убийстве и умышленном уничтожении его имущества. По версии следствия, 8 декабря прошлого года местный житель пьяным явился домой к своему знакомому и устроил ссору, а потом во время борьбы ударил знакомого несколько раз ножом в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался. В тот же день нападавший, чтобы скрыть преступление, поджег имущество во всех помещениях квартиры, запер ее и ушел. Как отмечают в областной прокуратуре, в 2016 году житель Собинского района уже был осужден за серию поджогов жилых помещений граждан. Сейчас дело направлено в суд.