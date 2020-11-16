За неделю на дорогах Владимирской области пятеро детей получили травмы

За прошлую неделю на территории Владимирской области произошло 28 ДТП с пострадавшими: 38 получили ранения, из них травмированы пятеро несовершеннолетних, погибли четверо человек. Так, по данным УМВД по Владимирской области, в Александровском районе 13 ноября на 3 км автодороги «Карабаново – Махра» водитель автомобиля «Шевроле–Нива» съехал в кювет. В результате машина опрокинулась. Первый пассажир автомобиля получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, его госпитализировали, второй пассажир скончался в больнице.

С участием водителей в нетрезвом состоянии произошла одна автоавария. Выявлено 69 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.