Во Владимире продолжают дезинфицировать остановки и общественный транспорт

фото с сайта городской администрации

В областном центре продолжают "бороться" с коронавирусом. Особое внимание уделяется дезинфекции остановок и общественного транспорта специальны ми противовирусными средствами. Силами управляющих компаний проводится дезинфекция в местах общего пользования многоквартирных домов.

Контролируется наличие масок и перчаток у водителей и кондукторов. Проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима пассажирами общественного транспорта.

Также во Владимире регулярно проводится мониторинг соблюдения коронавирусных ограничений и масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания.

Мобильные экипажи городского управления гражданской защиты ежедневно распространяют информацию о необходимости ношения масок на улицах областного центра через громкоговорители.